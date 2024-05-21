Чиновникам запретили ездить на личном авто в Кыргызстане
Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Айбек Джунушалиев подписал документ, согласно которому работникам мэрии дважды в неделю запрещено пользоваться личными авто, передают киргизские СМИ. В муниципалитете подтвердили эту информацию.
В соответствии с документом, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии Бишкека, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений: каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт; во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты; служебные автомобили использовать только по работе; департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.
Чиновники должны предоставлять отчет о проделанной работе, пишут издания.