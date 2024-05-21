Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании «Дня Д» во Франции в июне, а затем на встрече G7 в Италии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что эта поездка даст президенту Украины время встретиться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны.

График украинского президента может измениться, подчеркнули оба собеседника. Но если все пойдет по плану, Зеленский, как ожидается, воспользуется этой поездкой, чтобы призвать, как он это сделал в недавних интервью, к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль. Зеленский также потребует, чтобы США и европейские страны конфисковали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону Украины и возможное восстановление.

После Зеленский планирует отправиться в Италию на встречу G7.