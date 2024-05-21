Кадыров встретился с Путиным и позвал его в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«В Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода», - написал глава республики.

После он сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина в Чечню: «В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую республику».