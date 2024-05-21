Вашингтон предупредил Тегеран: Будет жесткий ответ

США будут жестко реагировать в случае попыток Ирана обвинить их в причастности к катастрофе вертолета с президентом Ибрагимом Раиси на борту, предупредил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы не имеем к этому никакого отношения», - сказал он.

«Если на том или ином этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за какую-либо причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жестко, прямо и демонстративно», - подчеркнул помощник американского лидера.