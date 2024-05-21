Бывшая соперница Трампа отдаст свой голос за него

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли поддержит кандидатуру экс-президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

Хейли, которая во время предыдущего президентства Трампа была постпредом США в ООН, заявила, что Трамп «не был идеальным» по поводу важной для нее политики, но президент Джо Байден «был катастрофой».

«Я буду голосовать за Трампа», - сказала она.

Хейли обратилась к своим сторонникам и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры даже после выхода из президентской гонки, призвав Трампа обратиться к этим избирателям.

«Трамп был бы умным, если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за меня и продолжают меня поддерживать…. И я искренне надеюсь, что он это сделает", сказала Хейли.

В марте этого года Хейли официально объявила о завершении своей президентской кампании.