«Азерикард» расширяет международное сотрудничество
21 мая 2024 года в Стамбуле был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между компаниями «Азерикард» и «SAS».
Как сообщает haqqin.az, в своих выступлениях руководители обеих компаний высоко оценили важность заложенного меморандумом сотрудничества.
Генеральный директор ООО «Азерикард» Фарид Гулиев выразил уверенность в долгосрочности и устойчивости намеченного партнерства: «Я верю, что это сотрудничество повысит ценность деятельности наших компаний и сыграет важную роль в укреплении их позиций. Применение новейших и современных практик на азербайджанском рынке будет способствовать безопасному пользованию нашими услугами и откроет путь к новым инновационным решениям».
В свою очередь, генеральный директор «SASTürkiyə» Расим Эгри выразил уверенность, что «вместе с «Азерикард» турецкая компания сможет предоставить более безопасные, эффективные и удобные возможности банкам, работающим в Азербайджане».
Передовые технологии «SAS», которые успешно применяются уже 50 лет, являются одними из самых совершенных решений для минимизации рисков и предотвращения потерь в финансовой сфере.
В рамках этого сотрудничества возможности «Азерикард» в сочетании с передовыми технологиями, мировым опытом и решениями «SAS» создадут условия для повышения безопасности и надежности. Применение системы «SAS Fraud Management», ведущего решения на мировом рынке, еще больше повысит потенциал азербайджанской компании.