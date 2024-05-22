«Азерикард» расширяет международное сотрудничество

Отдел экономики 11:06

21 мая 2024 года в Стамбуле был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между компаниями «Азерикард» и «SAS». Как сообщает haqqin.az, в своих выступлениях руководители обеих компаний высоко оценили важность заложенного меморандумом сотрудничества.

Генеральный директор ООО «Азерикард» Фарид Гулиев выразил уверенность в долгосрочности и устойчивости намеченного партнерства: «Я верю, что это сотрудничество повысит ценность деятельности наших компаний и сыграет важную роль в укреплении их позиций. Применение новейших и современных практик на азербайджанском рынке будет способствовать безопасному пользованию нашими услугами и откроет путь к новым инновационным решениям». В свою очередь, генеральный директор «SASTürkiyə» Расим Эгри выразил уверенность, что «вместе с «Азерикард» турецкая компания сможет предоставить более безопасные, эффективные и удобные возможности банкам, работающим в Азербайджане».