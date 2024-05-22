Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 11:05

На днях президент Ильхам Алиев, принимая в Баку, делегацию ОБСЕ во главе с действующим председателем министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, в очередной раз потребовал упразднения изжившей себя Минской группы. Азербайджанский президент справедливо указал, что созданная в июне 1992 года печально известная посредническая миссия ничего не предприняла для устранения последствий конфликта, освобождения азербайджанских территорий от оккупации, возвращения вынужденных переселенцев.

Увы, на протяжении двадцати семи лет циничного разгула армянского сепаратизма на территории Азербайджана, выплеснувшегося с легкой руки горбачевского и ельцинского режимов за пределы Южного Кавказа и откровенно поддержавших территориальные вожделения Армении, какие только схемы ни придумывали мировые политические силы вкупе с армянской диаспорой для вмешательства во внутренние дела Азербайджана и создания механизма контроля над природными богатствами страны…

Хищник подкрался в овечьей шкуре Печально известная и, по счастью, утратившая последние остатки релевантности Минская группа СБСЕ с участием одиннадцати стран, которая в 1994 году получила в Будапеште официальный мандат с самого начала демонстрировала завуалированные, а подчас и нескрываемые симпатии как к самой Армении, так и к армянским сепаратистам, действовавших на суверенной территории Азербайджанской Республики. В целом же, с 1992 по 2005 годы именно Минская группа ОБСЕ представила три проекта, на основе которых в повестке дня появилось «Всеобъемлющее соглашение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», вошедшее в историю, как «пакетный вариант», призванный определить статус Нагорного Карабаха. Почти сразу выяснилось, что «пакетный вариант», предложенный сопредседателями от США, Франции и России, не только не учитывал интересы Азербайджана, но и вынуждал официальный Баку изменить базовые положений своей Конституции, что было абсолютно неприемлемым сценарием развития ситуации. Цинизм ситуации заключался в том, что формулировка преамбулы «Соглашения» обязывала принять во внимание не только позиции конфликтующих сторон, то есть, Азербайджана и сепаратистов НКАО, но также интересы Армении и всего международного сообщества!

Все это выглядело, как чуть-ли не декларативная попытка ущемить государственные и национальные интересы Азербайджана, опиравшаяся на аргументацию США – тогдашнего геополитического гегемона... Любая позиция США воспринималась, как истина в последней инстанции, а сложившийся еще со времен Первой Холодной Войны формат пресловутого «коллективного Запада», контролировавшего в начале 90-х годов 77 процентов мировой экономики, требовал от Азербайджана предоставить карабахским сепаратистам сецессию высшей автономии. В фарватере этой коалиции шла Франция, сохранявшая на тот момент военное присутствие в четырнадцати странах Африки и жестоко подавлявшая как у себя дома, так и в своих заморских владениях, малейшие проявления корсиканского, бретонского, новокаледонского, полинезийского, гвианского и майоттского сепаратизма. «Вариант Косово» разбился в Азербайджане Политическое продавливание Западом интересов Армении и инспирированного ею сепаратизма, продолжалось и в дальнейшем, когда штурвал Третьей республики, основанной Гейдаром Алиевым, перешёл в руки Ильхама Алиева. И хотя суть этого продавливания не менялась вплоть до победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, оно преподносилось уже не в столь навязчивой форме, а «пакетные» мотивы статуса Карабаха варьировались в различных интерпретациях. Так, в 2007-м году Минская группа ОБСЕ подготовила «итоговый план», сохранившийся в истории под названием «Мадридские принципы». Этот документ не содержал каких-либо принципиально новых положений, являясь, по сути, всего лишь систематизацией предыдущих наработок.

10 июля 2009 года во французском Аквиле были опубликованы основные принципы урегулирования Карабахской проблемы, предполагавшие так называемый «компромисс». Который на самом деле представлял собой ни что иное, как легитимацию военного присутствия Запада на Южном Кавказе, обеспечивающего посредством армянской экспансии свои интересы, а также постоянный контроль над стратегически важными маршрутами энергетических систем, проходящих через Азербайджан. США, Франция и их союзники по Североатлантическому альянсу (за исключением Турции) прикладывали усилия потенциально укрепить Армению, подключая её к жизненно важным транспортно-энергетическим системам и, одновременно, ослабляли Азербайджан угрозой системного вмешательства в его внутренние дела, что могло быть усилено наличием армянской автономии на территории Азербайджана и массовым возвращением армян в его города и села. Чтобы реализовать эту цель, в конце 90-х и начале 2000-х годов Запад подготовил очередную модель урегулирования конфликта, предполагавшую, по сути, создание в Карабахе на базе местных сепаратистов второго армянского государства. Другими словами, была предпринята попытка навязать Азербайджану модель «урегулирования» сербско-албанского вооруженного противостояния на примере непризнанного мировым сообществом сербского края Косово, который Запад решил превратить в субъект международного права. Как известно, парламент Косово, который находился под протекторатом ООН, проголосовал за независимость от Сербии и проведение международных переговоров о статусе края. При этом край Косово, которое сегодня на 90 процентов населен этническими албанцами, попал в 1999 году под управление ООН после того, как оттуда из-за бомбежек, которые ВВС НАТО обрушили на бывшую Югославию, были вынуждены сбежать 200 тысяч этнических сербов.

Возвращаясь к драматическим событиям на Южном Кавказе Западные стратеги и их армянские протеже определенно недооценили фактор консолидации азербайджанского общества и стратегическую прозорливость ее молодого лидера Ильхама Алиева. Четко проанализировав подводные течения косовской модели «мирного урегулирования», являвшейся, по сути, бомбой замедленного действия, глава азербайджанского государства не только обошел все юридические и дипломатические ловушки сопредседателей, но и сумел обратить эти капканы против тех, кто их расставил. Сочетая дипломатические методы с последовательным процессом укрепления обороноспособности Азербайджана, а также технического, военно-тактического и организационного совершенствования вооруженных сил республики, Ильхам Алиев мастерски уходил из-под давления Запада, направленного на проталкивание проектов, заведомо противоречащих интересам Азербайджана. В этой связи следует признать, что прорыв информационной блокады Азербайджана, порочного круга лжи и злобных инсинуаций, созданных Арменией и ее покровителями в конце 80-х-начале 90-х годов ХХ века, стал колоссальным успехом внешнеполитического курса Алиевых и, как результат, обусловил дальнейшие, триумфальные шаги в восстановлении территориальной целостности.