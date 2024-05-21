Зохра Агамирова: «Кто станет лидером в Азербайджане после моего ухода? Без комментариев»

Эльмир Алиев, Будапешт 05:46

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште начинаются соревнования сеньорок. После 18:30 по бакинскому времени дойдет очередь и до выступлений азербайджанских гимнасток – Зохры Агамировой, Камиллы Сейидзаде и Илоны Зейналовой. Перед стартом мы пообщались с лидером сборной Азербайджана, бронзовым призером прошлогоднего чемпионата Европы и будущей участницей Олимпиады в Париже Зохрой Агамировой.

- Зохра, какие у тебя ожидания от нынешнего континентального чемпионата? -Я очень серьезно к нему готовилась. Это мой восьмой чемпионат Европы. Постараюсь хорошо выполнить свои упражнения и попасть в финал. - На прошлогоднем Евро в Баку ты впервые в карьере завоевала медаль, заняв 3-е место в финале с мячом. Понятно, что дома и стены помогают. А как будет в Будапеште? Удастся побороться за высокие места? - Я думаю, что все может быть. Все зависит от меня, от того, как я выступлю. Моя цель – выступить хорошо. - Лицензию на Олимпиаду в Париж ты уже завоевала. На чемпионате Европы тебе в отличие от нашей групповой команды не нужно бороться за путевку на Игры. Отсутствие давления и нервозности облегчает задачу? - Да, я попала на Олимпиаду на прошлогоднем чемпионате мира в Валенсии. Но это не значит, что сейчас я могу расслабиться. Тренируюсь как обычно. Стараюсь на всех соревнованиях показывать хорошие результаты.

- Чемпионат Европы – твое последнее соревнование до Олимпиады. Получается, это фактически генеральная репетиция перед Парижем… - Действительно, до Игр у меня больше соревнований не планируется. Конечно, это придает чемпионату Европы дополнительной значимости. На последнем старте перед Олимпиадой выложиться по полной и постараться показать хороший результат еще важнее. - Это будут твои вторые Олимпийские игры. Опыт у тебя уже есть. В Токио ты заняла 18-е место. Какую цель ставишь перед собой в Париже? - Хотелось бы попасть в финал, в десятку лучших. Для этого надо еще больше работать и стараться. Что я и делаю. - Какое соревнование ты можешь назвать самым запоминающимся в твоей карьере? Олимпиаду в Токио? - Таких стартов много. Но все же прошлогодний чемпионат Европы стоит выделить отдельно. Впервые удалось завоевать медаль. Я была очень счастлива. - Твой личный тренер – Евгения Виляева. Кто еще помогает тебе в тренировочном процессе? - Кроме Евгении Виляевой, со мной работает Нармин Джахангирова. Помогают наши хореографы – Камиль Гулиев, Акиф Керимли. И, конечно же, Мариана Василева. Когда она рядом, мне морально легче. Ее поддержка очень важна для меня.