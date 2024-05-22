По его данным, самолеты вошли в опознавательную зону ПВО острова с юга и приблизились к нему на критически малое расстояние.

Армия Тайваня зафиксировала приближение 33 самолетов и 31 корабля КНР . Об этом сообщили в Генштабе острова.

Представитель Минобороны Китая Ли Си заявил, что на учениях будет проверяться боевая готовность НОАК и совместное нанесение точных ударов по ключевым целям. Военные корабли и авиация, в частности, проведут боевое патрулирование вокруг Тайваня.

В учениях, которые пройдут 23-24 мая, задействуют сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.

«Это также суровое наказание для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, и строгое предупреждение против провокаций и вмешательства внешних сил», — сказал Ли Си.

Тем временем Минобороны Тайваня в соцсети X сообщило о приближении к острову летательного аппарата и 12 китайских кораблей. По данным ведомства, китайский самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова с юга и приблизился на расстояние около 72 км. Проводимые Китаем учения Минобороны Тайваня сочло «провокацией», нарушающей региональный мир и безопасность.

Также власти Тайваня закрыли два гражданских аэропорта на архипелаге Мацзу на фоне двухдневных военных учений Китая. Центральное информационное агентство Тайваня назвало причиной приостановки работы аэропортов сильный туман.

Работа аэропортов на островах Наньгань и Бэйгань остановлена до 14:00 по местному времени. Видимость составляет около 200 м.

Reuters передает, что учения состоялись спустя три дня после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Чин-те. Китай осудил инаугурационную речь Лая в понедельник. В ней он призвал Китай «прекратить свои угрозы». Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И назвал Лая «позорным».