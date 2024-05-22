Шахин Байрамов, назначенный 22 мая ректором Карабахского университета, был представлен коллективу Министерства науки и образования.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в представлении, проинформировал ректора о задачах, поставленных главой государства в отношении высшего учебного заведения, пожелал успехов в этом ответственном деле.

Шахин Байрамов, в свою очередь, поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное доверие и заявил, что будет упорно работать над построением университета, отвечающего требованиям новой эпохи.