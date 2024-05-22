Украина и Запад победили многомесячную попытку России убедить Запад прекратить поддержку Украины, создав условия для уничтожения ее обороны. Однако Кремль, вероятно, предпримет еще одну попытку, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

С осени 2023 года российские войска проводили наступательные операции, целью которых было убедить Запад отказаться от своих обязательств по Украине, а длительные дебаты США по поводу помощи, вероятно, убедили Кремль, что его усилия частично были удачными, считают военные аналитики.

Последствия задержки военной помощи создали условия для того, чтобы российские силы добились более значительных успехов на поле боя, чем те, которых они могли достичь раньше. Российское командование, вероятно, пришло к выводу, что войска РФ смогут уничтожить украинскую линию фронта в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Тем не менее украинские войска успешно мешали российским войскам добиться значительного оперативного прогресса и ограничивали районы, где им удалось добиться значительных тактических успехов.