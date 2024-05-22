Норвегии россияне не нужны

Норвегия с 29 мая будет отказывать во въезде россиянам, прибывающим в страну в целях туризма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства, передают СМИ.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в целях туризма и в других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения. В некоторых случаях будут делаться исключения, например, для граждан России, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и для граждан России, прибывающих в страну с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения", - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что норвежские власти следят за ситуацией на КПП "Стурскуг" на границе с РФ и готовы принять меры в случае необходимости.