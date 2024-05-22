Кадыров пообещал Путину десятки тысяч бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, на которой пообещал отправить на войну в Украину «несколько десятков тысяч бойцов».

«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, с начала военных действий Чечня «уже направила на фронт 43,5 тыс. человек, из которых 18 тыс. были добровольцами».