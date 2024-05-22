Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в том, чтобы поддержать народ и вернуть ему спокойствие, передает агентство «Франс Пресс».

«Моя цель здесь заключается в том, чтобы вместе с министрами и всем правительством поддержать народ... Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие», - заявил Макрон журналистам.

Макрон должен попытаться найти пути диалога после того, как партии на острове отвергли предложение провести совместную видеоконференцию с президентом, а предложение премьер-министра Габриэля Атталя приехать в Париж для переговоров осталось без ответа.

13 мая в столице Новой Каледонии - городе Нумеа - протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших и более чем 200 задержанных. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.