Azerbaijan Fish Farm выпустили 50 000 осетров в Каспий

С 2001 года 22 мая отмечается как Международный день биоразнообразия, основной целью которого является повышение осведомленности о проблеме вымирания множества видов растений и животных по всему миру, а также о способах их сохранения и восстановления. Это ежегодное мероприятие, учрежденное Генеральной Ассамблеей ООН, служит призывом к глобальному сотрудничеству в решении насущных экологических проблем.

22 мая 2024 года дочерняя компания LU-MUN Holding - Azerbaijan Fish Farm MMC организовала знаковое мероприятие в Куринском производственно-экспериментальном заводе по разведению осетровых в Нефтчалинском районе, приуроченное к Международному дню биоразнообразия.

В рамках прошедшего мероприятия в Каспийское море было выпущено 50 тыс. мальков осетровых. Это значимый вклад компании в дело сохранения биоразнообразия эндемичных видов Каспия. Azerbaijan Fish Farm взяла на себя обязательства по восстановлению и сохранению популяций осетровых рыб, критически важных для поддержания экологического баланса Каспия.

В мероприятии приняло участие более 100 почетных гостей, включая представителей Министерства сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также экспертов рыбоводческих предприятий и высокопоставленных чиновников. На мероприятии также присутствовали иностранные гости, послы Германии, Швейцарии и Латвии которые отметили важность подобных программ корпоративной экологической ответственности.

Напомним, что в соответствии с глобальными обязательствами по борьбе с изменением климата Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева 2024 год объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира», что подтверждает приверженность нашей страны охране окружающей среды. Председатель правления LU-MUN Holding Руфат Табасаранский и генеральный директор Azerbaijan Fish Farm Мамед Назаралиев подчеркнули это во время своего выступления, акцентируя внимание на предстоящей конференции COP 29 и приоритетности экологических вопросов.

Инициатива компании является ярким примером активного подхода к сохранению биоразнообразия, создавая в регионе прецедент ответственного отношения к окружающей среде. Посвященное Международному дню биоразнообразия мероприятие, которое можно назвать историческим, ярко подчеркнуло как важность коллективных действий для восстановления запасов осетровых в Каспийском море, так и приверженность Azerbaijan Fish Farm охране окружающей среды и устойчивому развитию.

Главным партнером прошедшего мероприятия выступила компания Azerbaijan Poultry Company, производящая куриную продукцию под брендом Mərcan. Также партнерами стали FAO, Azpol, Ukrayna Ticarət Evi.

О компании Azerbaijan Fish Farm MMC

Azerbaijan Fish Farm MMC занимается устойчивой аквакультурой и охраной окружающей среды. Специализируясь на разведении осетровых и производстве икры под брендом Baku Caviar, компания стремится сохранить экологическую целостность Каспийского моря и при этом соответствовать требованиям мирового рынка.