Задержан замглавы Генштаба России обновлено 11:22
Замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали на два месяца, сообщают российские СМИ. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Шамарину грозит до 15 лет тюрьмы.
*** 10:43
Задержан заместитель начальника Генштаба ВС России, начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, сообщают российские СМИ.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что у Шамарина прошли обыски по уголовному делу о махинациях. Его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.