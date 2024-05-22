В Центре обучения и инноваций ОАО «Азеришыг» профессиональный инструктор с международным опытом ООО General Group Co. провел успешные тренинги по управлению рисками в рамках стандартов ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002).

Сертификация ISO подтверждает, что система управления, производственный процесс, услуга или процедура документации соответствуют всем требованиям стандартизации и обеспечения качества. ISO — независимая международная организация, которая разрабатывает стандарты для обеспечения качества, безопасности и эффективности продуктов, услуг и систем.

ISO 9001 — Система менеджмента качества: применяется для постоянного контроля и улучшения качества продукции и услуг.

ISO 14001 — Система экологического менеджмента: применяется для минимизации воздействия на окружающую среду и устойчивого развития.

ISO 10002 — Система управления удовлетворенностью клиентов: внедрена для эффективного управления жалобами клиентов и повышения уровня удовлетворенности.