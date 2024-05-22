Польша может начать сбивать российские ракеты
Польша рассматривает возможность использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран, пока решений по этому вопросу нет, заявил спикер польского МИДа Павел Вронский в комментарии «Укринформ».
«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет», — сказал он, добавив, что украинская сторона обратилась к польской стороне с такой инициативой.
По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета запущенная «дальней авиацией РФ», как утверждали польские военные.