ЦАХАЛ завершил одну операцию и начал другую
Военнослужащие ЦАХАЛ покинули лагерь беженцев в Дженине, где в течение 40 часов вели антитеррористическую операцию. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Согласно информации, за это время было уничтожено до 10 террористов, десятки захвачены.
Палестинское информационное агентство WAFA в данный момент ВВС ЦАХАЛ и артиллерия наносят удары по югу и северу сектора газа. Взрывы слышны в прилегающих к сектору Газа районах.
Ранее сообщало о боях в центральной части Рафаха.