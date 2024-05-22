Блинкен о Грузии: Мы очень обеспокоены…

Мы очень обеспокоены принятым в Грузии законом об «иноагентах». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, передают грузинские СМИ.

«Мы очень обеспокоены принятым в Грузии законом «Об иностранных агентах». Думаю, что это, к сожалению, взято из руководства Москвы. Такой закон противоречит желанию абсолютного большинства грузин двигаться вперед и интеграции в Евросоюз. Так что, мы очень серьезно смотрим на то, что мы можем сделать в ответ, и я ожидаю, что мы примем меры. Евросоюз наблюдает, какое влияние этот закон окажет на процесс присоединения Грузии. Я ожидаю, какие последствия может иметь принятие этого закона», — отметил он.