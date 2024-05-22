У Германии не получается помочь Украине

Германия пообещала усилить противовоздушную оборону Украины, отправив несколько своих собственных систем Patriot, а также призвала на помощь других союзников, но почти никто больше не последовал примеру Берлина.

Страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые Украине батареи, сообщили изданию Politico два человека, знакомые с ходом переговоров.

"Нет европейского лидерства и единства между главными действующими лицами", - говорит бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге. - Чувство срочности не возросло, скорее, появилось чувство облегчения от того, что американцы снова выполняют свои обязательства".

Хотя немецкая инициатива охватывает и альтернативные варианты, такие как SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T или С-300, именно системы Patriot наиболее эффективны против российских атак.

Одной из причин нежелания отправлять Patriot является их дороговизна - около 1 миллиарда долларов за единицу - и каждая ракета-перехватчик, которую они запускают, также стоит миллионы. Более того, страны не хотят принимать на себя удар по собственной противовоздушной обороне, необходимый для осуществления поставок на Украину, говорит Фабиан Хоффманн, исследователь ракетных технологий в Университете Осло.