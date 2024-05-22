Любимая звезда Азербайджана Айгюн Кязымова – особый гость церемонии открытия крупнейшего магазина мебели и электроники в поселке Бакиханов! Организатор этого одного из самых торжественных событий в городе, сеть магазинов Kontakt считает дни до официального открытия.

Как мы сообщали в минувшие месяцы, Kontakt готовится представить крупнейший магазин электроники и мебели в поселке Бакиханов. Этот большой магазин запомнится не только своими широкими возможностями, богатым ассортиментом товаров и уникальным дизайном, но и специальной программой открытия. Моментом, который сделает это событие незабываемым, станет участие народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой, слава которой перешагнула границы страны!

Мероприятие, где будут царить развлечения и музыка, состоится 8 июня в 16:00 часов. Конкурсы с вручением подарков, традиционно проводимые по случаю открытия магазинов сети, сделают ваш день еще ярче.

Легендарное открытие магазина Kontakt, расположенного в 150 метрах от железнодорожной станции в поселке Бакиханов, рядом с ТЦ «Бакиханов», соберет как любителей шопинга, так и поклонников Айгюн Кязимовой. Итак, сеть приглашает всех желающих стать частью этого незабываемого вечера!

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр *6060.