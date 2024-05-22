Шесть человек погибли и еще 16 получили ранения в результате российского авиаудара по Харькову, сообщил губернатор Олег Синегубов.

«В Харькове, предварительно, 6 погибших и 16 раненых», — цитирует его УНИАН. По предварительным данным удар был нанесен ракетами С-300.

Синегубов заявил, что по городу было нанесено не менее 10 авиаударов. Повреждены несколько многоквартирных домов, 2 трамвая и 11 автомобилей. Он добавил, Украина продолжает эвакуировать жителей прифронтовых населенных пунктов и городское население.

По словам мэра города Игоря Терехова, российские войска нанесли удары по транспортной инфраструктуре, частной компании и подразделению коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города. На месте взрывов вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по городу было выпущено не менее 15 ракет. «Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина — по предварительным данным сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попадания, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава государства добавил, что российская армия пользуется тем, что Украина лишена достаточной защиты ПВО и возможности уничтожать пусковые установки на территории России.