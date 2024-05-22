Трамп усомнился в намерении Байдена

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что Джо Байден «вообще будет баллотироваться» на новый срок из-за своего умственного и физического состояния. Об этом пишет газета The Hill.

Дональд Трамп заявил, что в США сейчас «кучка марксистов, которые хотят сохранить свои рабочие места и разрушить страну». Но, по словам Трампа, Байден понятия не имеет об этом, он также не понимает, «где вообще находится».

Трамп выразил сомнения, что Байден будет баллотироваться, отметив, что «даже не может этого представить».

Ранее Джо Байден заявил, что в предстоящих выборах главы государства на кону стоит демократия, а Дональд Трамп не умеет достойно проигрывать и является «неудачником». В свою очередь, Дональд Трамп ответил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.