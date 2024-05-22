Несмотря на то что в нашей стране существуют программы международной мобильности в сфере высшего образования, а также программы двойных дипломов, их количество сегодня также является неудовлетворительным. К сожалению, у нас в стране пока не развита культура научного взаимодействия. Мы не наблюдаем общие научные исследования ученых из разных учреждений, совместно работающих единым трудом. Однако в этом есть большая потребность, чтобы в дальнейшем мы могли выйти на международный уровень. Совместная работа ученых из разных стран становится все более ценной и распространенной практикой в современном научном сообществе. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, современные научные исследования часто требуют разнообразных экспертных знаний, которые могут быть распределены по всему миру. Сотрудничество позволяет объединить эти знания для достижения общих научных целей. Во-вторых, совместная работа способствует обмену идеями и методами между различными культурами и научными школами, что может привести к новым и интересным подходам к решению научных проблем. Наконец, совместные проекты могут обеспечить доступ к дополнительным ресурсам, таким как финансирование и оборудование, которые могут быть недоступны в одиночных исследовательских группах.

- Господин министр очень точно акцентировал внимание на недостаточной координации и низком уровне сотрудничества между научными учреждениями. Анализируя научные показатели, видно, что количество совместных научных работ, представленных сотрудниками различных научных учреждений Азербайджана, низкое. Говоря о сотрудничестве между университетами и научными учреждениями, на сегодняшний день оно также неудовлетворительное. Одни и те же люди, работающие в вузе и научно-исследовательском учреждении, порой выдают свои работы в качестве совместного труда двух разных учреждений. При проверке совместной работы ученых научно-исследовательских учреждений и преподавателей вузов выявляется, что это не одна единая работа двух разных структур, а работа сотрудников одного и того же заведения.

- В одном из своих недавних интервью министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что между деятельностью научных учреждений существует большая разница. Чем это обусловлено? Какие меры принимаются для ее устранения?

Развитие сферы науки в Азербайджане, интеграция между научным сообществом и частным сектором, открытие новых научных центров, а также вопросы качества высшего образования – одни из ключевых проблем, которые волнуют многих на сегодняшний день. Как обстоят дела в этом направлении, какие шаги предпринимает Государственное агентство по науке и высшему образованию для их решения, рассказала в интервью haqqi n.az директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Ульке р Саттарова.

- Большинство научных учреждений практически не имеют современного оборудования и лабораторий…

- Это весьма актуальный вопрос. Однако необходимо понимать, что создание качественной лаборатории требует значительных усилий и времени. Процесс включает в себя определение целей лаборатории, анализ требований к оборудованию и инфраструктуре, разработку бюджета и графика выполнения работ. Поскольку оборудование и инфраструктура для лаборатории могут быть дорогими, помимо госсубсидии важно найти и другие источники финансирования, такие как гранты, спонсорство частного сектора и т.д. Одними из важных этапов данного процесса является необходимость закупить оборудование, расходные материалы и реагенты, которые будут использоваться в лаборатории. После приобретения оборудования его необходимо установить, настроить и проверить на работоспособность. Сотрудникам лаборатории нужно предоставить необходимое обучение по использованию оборудования, выполнению процедур и соблюдению стандартов безопасности. Все эти этапы могут занять значительное время и требуют правильного планирования и подхода.

К примеру, в некоторых случаях мы наблюдаем, что университеты и научные учреждения располагают лабораториями, которые не функционируют. Причина заключается в недостаточной проработке процесса на этапе создания лаборатории. Либо отсутствуют необходимые детали, либо отсутствует необходимое оборудование, либо у персонала нет достаточных знаний и навыков для работы с ними.

В настоящее время мы находимся на этапе интеграции науки и высшего образования, и наши ресурсы ограничены. Поэтому важно использовать их правильно и эффективно, избегая поспешных и недальновидных решений. На сегодняшний день приоритетом является открытие Карабахского университета и Турецко-Азербайджанского университета.

- Интеграция между научным сообществом и частным сектором находится на низком уровне, что приводит к недофинансированию научных институтов. Что необходимо предпринять для достижения научными институтами самостоятельной экономической независимости?

- За рубежом существуют университеты и исследовательские центры, чей бюджет превышает бюджет целой страны. Там научные исследования проводятся в университетах, а иногда и в огромных частных компаниях. В нашей стране этот процент невелик. Количество наших патентов также оставляет желать лучшего. Здесь играет роль финансовый вопрос. Патентование внутри страны – сложная задача, а патентование за рубежом требует дополнительных средств. У нас также недостаточно заявок на патенты, и мы не можем представить их производству в необходимом объеме. В некоторых случаях наши бизнес-структуры и производства еще не готовы к этому. Следует отметить, что в обществе существует недоверие к науке. Но искать виноватых в этом бессмысленно. Доверие к науке будет постепенно возрастать после внесения определенных реформ, однако на это требуется время.

- Иногда наши ученые, занимающиеся исследованиями в одной и той же сфере, не имеют представления об исследованиях друг друга. Насколько продуктивно будет создать электронную базу данных для взаимодействия между ними?

- В основном мы, по сути, индивидуалисты. Мы не любим ссылаться друг на друга. Например, если вы посмотрите статьи многих наших ученых, то увидите, что в работе они процитировали 15 работ, но 10 из этих ссылок — свои собственные. Такое редко встретишь в передовых странах. Однако у нас это традиция, оставшаяся с советских времен.

Что касается возможности создания электронной базы данных, то мы обсуждали эту идею. Несмотря на видимую привлекательность такого решения, его эффективность вызывает серьезные сомнения. В мире существует множество крупных баз данных, предназначенных для измерения научных показателей, и они пользуются широкой известностью и доверием. Создание локальной базы данных скорее ограничит деятельность наших ученых и отдалит их от мировых научных процессов. Недавно поднялся вопрос о создании внутренней рейтинговой системы для наших университетов, но такое решение, скорее всего, приведет к увеличению конкуренции внутри страны, нежели решит глобальные проблемы. Вместо этого мы приняли решение предоставить равный доступ ко всемирно признанным наукометрическим базам данных для всех научных и образовательных учреждений без каких-либо ограничений. Таким образом, наши ученые, работающие как в государственных, так и в частных учреждениях, имеют доступ к базам данных Scopus и Web of Science, что позволяет им получить доступ к работам как отечественных, так и зарубежных исследователей. Кроме того, в Scopus появилась новая функция под названием Scopus AI, которая позволяет использовать искусственный интеллект для улучшения поиска литературы и нахождения нужных статей. По сравнению с использованием ChatGPT, которая в определенном смысле ограничена, этот инструмент основан на научной литературе и предоставляет более качественную и актуальную информацию.

- Улькер ханум, насколько необходимой считаете скоординированную деятельность наших ученых из разных областей?

- В нашей стране отмечается недостаток ученых, способных работать на стыке различных научных областей. Мультидисциплинарность является ключевым элементом многих научных достижений и открытий. Ее отсутствие затрудняет достижение желаемых результатов и замедляет наш прогресс. Мировые тренды в современных научных исследованиях нацелены на достижение целей устойчивого развития (SDG), в реализации которых мы также можем занять значимое место. Однако наши ученые недостаточно информированы о таких тенденциях. Повышение осведомленности наших ученых по этому вопросу является одним из приоритетов нашего агентства. Мы стремимся к тому, чтобы наши ученые учитывали эти критерии при подготовке своих исследований и научных статей, поскольку такие публикации также имеют особое значение в рейтингах университетов.

- Какие меры предпринимаются для стимулирования ученых к научной деятельности?

- Повышение благосостояния ученых является важным вопросом, на который следует обратить внимание и разработать новые финансовые механизмы. Мы уже выдвинули несколько идей в этом направлении после проведенного анализа. Считаю, что более эффективные шаги могут быть предприняты, когда проблема будет рассмотрена комплексно. Необходимо учитывать все аспекты, включая оптимизацию, механизмы материальной мотивации и сотрудничества, чтобы найти правильные решения.

Следует отметить, что большинство наших ученых из технических и естественных областей науки воспитаны в советское время, и русский язык был основным языком науки для них. Однако в современном научном мире основным языком является английский. У старшего поколения часто недостаточно знаний английского языка для написания качественных статей. Эта проблема менее актуальна для ученых среднего возраста, но она также существует.

С этой точки зрения, при обсуждении финансовых вопросов мы должны учитывать не только зарплату ученого. Например, необходимо предоставлять услуги редактирования статей на английском языке, чтобы они соответствовали уровню размещенных в журналах, входящих в наукометрические базы. Эта услуга платная, и ученым необходимы средства для ее оплаты. Кроме того, чтобы статьи наших ученых были доступны в открытом доступе, требуется определенная оплата. Хороший журнал не берет деньги за публикацию статьи, но оплата за предоставление доступа широкой публике (Open access) — это нормальная практика. Наша цель — сделать такие услуги доступными для наших ученых.

- На каком этапе находятся работы по созданию исследовательских университетов? Определены ли высшие учебные заведения, на базе которых планируется создать такие университеты?

- На данный момент Министерство науки и образования прорабатывает юридические и материально-технические вопросы создания исследовательского университета на базе существующих вузов. Существуют определенные мнения относительно этих университетов. Можно назвать любой университет исследовательским, однако важно, что будет стоять за этим названием.

- Для азербайджанской молодежи созданы все условия для получения образования за рубежом. Рассматривается ли возможность разработки стратегии для привлечения большего числа иностранных студентов в нашу страну?

- Сегодня в Азербайджане обучаются около 10 000 иностранных студентов. Наша цель - увеличить количество иностранных студентов на 1 000 человек в следующем учебном году. Это амбициозная задача и перед нами стоит сложная цель. В 90-е годы число иностранных студентов сократилось по понятным причинам, но сейчас мы постепенно возвращаемся к прежним показателям. Привлечение иностранных студентов не только способствует продвижению нашей страны на международной арене и улучшению рейтинга наших университетов, но и создает возможность для обмена опытом между студентами в университетах. Мы координируем этот процесс в определенной степени, но основную роль должны играть сами университеты, как это обычно происходит во всем мире.

- Сегодня некоторым выпускникам сложно найти работу, несмотря на наличие диплома, из-за недостатка знаний и навыков. Имеются ли механизмы оценки готовности выпускников к рынку труда?

- Измерить квалификацию во всех сферах сложно. Однако если рассмотреть различные области, то, например, квалификацию учителя можно оценить с помощью экзамена по приему на работу учителей, проводящегося Министерством науки и образования. В свою очередь, навыки специалистов, получивших образование за рубежом и вернувшихся в страну для работы в сфере преподавания, инженерного дела и юриспруденции, подтверждаются путем проведения экзаменов Государственным экзаменационным центром на основании запроса Агентства по обеспечению качества в образовании. Министерство здравоохранения также проводит экзамены для признания квалификации по медицине.

Однако в большинстве случаев единственным документом, подтверждающим навыки и знания, является диплом. Если за дипломом не стоят достаточные знания и навыки, это становится ответственностью университета. В случае, если работодатели неохотно нанимают выпускников этого вуза, репутация университета постепенно снижается. Чем выше качество подготовки специалиста, тем выше престиж вуза.

Кроме того, у нас имеются механизмы аккредитации, которые рассматривают этот вопрос с разных сторон. Отзывы выпускников являются важным фактором во всем мире, а критерии рейтинговых систем университетов включают также опросы работодателей. В некоторых случаях бывает, что студенты сами не заинтересованы в учебе, так как в процессе обучения понимают, что выбрали не ту специальность или вуз. В этом случае можно воспользоваться возможностью перевода. Министерство науки и образования создало электронную систему переводов студентов из одного вуза в другой. В этом году переводы также будут проводиться летом по новым правилам. Для нас это будет интересный и сложный год, потому что впервые мы оставляем этот процесс на усмотрение университетов. В этом процессе будут участвовать как передающие, так и принимающие стороны, а мы будем выступать в роли наблюдателя и регулятора процесса.

- Хотелось бы поговорить о Карабахском университете, который уже с нового учебного года откроет свои двери для студентов. Планируется ли включить в список преподаваемых специальностей современные новые направления, такие как блокчейн-технологии, инновации, лидерство и т.д.?

- При выборе текущих специальностей учитывались различные факторы, включая экономические интересы региона, наличие кадрового потенциала и востребованность данных направлений. Карабахский университет будет играть важную роль не только на местном, но и на международном уровне, и мы стремимся, чтобы этот университет в качестве выбора обсуждался в каждой семье, где есть абитуриент.

Например, юридический факультет, думаю, заинтересует многих, учитывая, что данная специальность доступна только в нескольких вузах Баку и Нахчыванском государственном университете. Педагогическое образование было выбрано с учетом строительства новых школ и потребности в кадрах. Туризм также был выбран из-за широких туристических возможностей в этом регионе. В будущем мы можем рассмотреть и другие интересные специальности, но на данный момент фокусируемся на выбранных направлениях, учитывая наличие необходимых ресурсов для их преподавания.

Что касается открытия современных специальностей, то вузы не могут просто так открывать новые специальности. Существует классификация специальностей, утвержденная Кабинетом Министров, и новые программы должны выбираться исходя из этого списка. Таким образом, нынешние специальности были выбраны осознанно с учетом всех факторов.

- Во многих наших университетах акцент сделан скорее на теоретические знания, нежели на практику. Однако современный мир требует большей гибкости и развития навыков. Как можно обеспечить соответствие этим требованиям?

- Такая проблема на самом деле существует. Это то, что мы получили в наследство от советской эпохи. Подход к обучению, в котором студент просто запоминает материал и воспроизводит его на экзамене, не способствует применению знаний на практике. В критерии аккредитации вузов мы также включили внедрение инновационных методов обучения. Это отстранение от традиционной модели, где учитель просто излагает материал, а студенты лишь пассивные слушатели. Следует поощрять командную работу, уроки, ориентированные на исследования. У нас тоже есть вузы, которые используют современные подходы. Университеты различаются в своих видениях, политике и целях. Некоторые вузы ориентированы на практическое применение знаний и тесно связаны с рынком труда. Другие считают себя источником фундаментальных теорий и научных открытий.

- Часто обсуждается вопрос академической автономии высших учебных заведений…

- Академическая автономия является очень широким понятием и не может быть сведена к узкому значению. В нашей стране понятие академической автономии иногда путают с административной автономией. Однако следует отметить, что это не одно и то же: академическая автономия предполагает, что государство не вмешивается в принятие решений научными учреждениями относительно проведения определенных исследований. Такие решения принимаются ученым советом университета, который обсуждает стратегические вопросы, включая направления научных исследований и возможность открытия новых специальностей.

Одновременно важно уделить внимание проблеме академической честности. В случае плагиата или украденных работ государство предпринимает меры по определенным ограничениям виновных лиц. Организации, такие как ВАК, осуществляют проверку на плагиат, и научный руководитель может быть дисквалифицирован в случае выявления нарушений. Сегодня количество отказов научным работам, поступающим в ВАК, составляет около 14-15 процентов.

Академическая автономия в нашей стране не рассматривается как нерешенная проблема. Говоря об административной автономии, можно сказать, что наши университеты в значительной степени обладают свободой. В образовательном процессе есть определенные обязательные предметы, однако каждый университет имеет возможность составить около 30 процентов учебного контента по своему усмотрению.

- Улькер ханум, спасибо Вам за интервью. Какие наставления Вы бы хотели дать нашей молодежи?

- Наше агентство постоянно объявляет набор для обучения по межправительственным стипендиальным программам, что является прекрасной возможностью для обучения молодежи за рубежом. География стран достаточно разнообразная. Эти программы предоставляют возможность обучения по различным специальностям в таких странах, как Словения, Венгрия и Казахстан и т.д. Отбор кандидатов осуществляется нашим агентством вместе с отраслевыми и академическими специалистами.

Я призываю нашу молодежь быть активными в вопросах получения качественного образования и регулярно отслеживать наши странички в социальных сетях для получения самой новой и достоверной информации в сфере высшего образования.