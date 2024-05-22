AQTA создаст в районах современные пункты убоя скота

В связи с выполнением соответствующего распоряжения президента Азербайджана «О регулировании деятельности по убою животных» Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает совместные мероприятия с соответствующими государственными структурами по созданию пунктов убоя в соответствии с современными требованиями, предотвращению случаев убоя животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным нормам.

В рамках мероприятий, проводимых в этом направлении, агентством были разработаны и приняты соответствующие ветеринарно-санитарные нормы с целью создания современных стационарных и модульных убойных пунктов в соответствии с ветеринарно-санитарными и санитарно-гигиеническими требованиями.

Также был подготовлен и направлен в местные органы исполнительной власти проект технологического эскиза для пунктов убоя малой и средней мощности. На основе этих проектов были проведены многочисленные просветительские встречи с предпринимателями в регионах, направленные на создание пунктов пропуска, и продолжается их всесторонняя методическая помощь со стороны специалистов.

В результате проделанной работы количество отвечающих современным ветеринарно-санитарным требованиям скотобоен стране увеличено до с 15 до 83. В настоящее время деятельность в этом направлении еще больше расширяется.

Однако в 14 регионах страны по-прежнему наблюдаются задержки с организацией легальных пунктов убоя скота, и в настоящее время подобные пункты в этих регионах не работают. Ниже приведены регионы, где нет легальных скотобоен:

1. Агсу

2. Астара

3. Балакен

4. Бейлаган

5. Биласувар

6. Гаджигабул

7. Кюрдамир

8. Лерик

9. Нефтчала

10. Гах

11. Саатлы

12. Уджар

13. Хызы

14. Ярдымлы

Следует отметить, что предприниматели могут обращаться в региональные органы исполнительной власти для создания пунктов убоя животных в рамках законодательства, а также в соответствующие региональные подразделения Агентства для получения профессиональной помощи специалистов и информации по ветеринарно-санитарным нормам.