Гибель президента и официальных лиц Ирана в результате крушения вертолета не вызовет серьезных изменений во внешней политике этой страны. Такое мнение высказал haqqın.az докторант Института международных отношений при Стамбульском университете, политический обозреватель по Ближнему Востоку Ибрагим Нассир.

По словам Нассира, могут иметь место три возможные причины крушения вертолета.

«Первая из них — неблагоприятные погодные условия и неважные технические возможности вертолета. Только задумайтесь, вертолет, на борту которого находится глава государства, не оснащен обычным радиоэлектронным оборудованием, а срок его эксплуатации составляет 40 лет. Это, конечно, вызывает вопросы».

Вторая возможная причина – внутриполитическая ситуация в Иране:

«Заявление Верховного религиозного лидера Хаменеи, сделанное сразу после крушения вертолета — о том, что «в деятельности государства не произойдет никаких сбоев» и о том, что причин для беспокойства нет, увеличивает вероятность такого сценария.

Это заявление открыло дорогу различным интерпретациям. Эбрахим Раиси упоминался как потенциальный преемник Хаменеи, страдающего рядом хронических заболеваний.

Однако за последние месяцы говорили и о кандидатуре сына Али Хаменеи, Моджтабы Хаменеи.

Также необходимо обратить внимание на фактор Абдоллахияна, одного из погибших в результате крушения. Абдоллахиян был одной из самых ярких политических фигур, созданных теократической системой Ирана за последние годы. Высказывались мнения, что он в последующем может занять кресло президента. Вполне вероятно, что эти две «проблемы» были устранены крушением вертолета».