Семь человек погибли при пожаре в хостеле

Семь человек погибли и еще один пострадал в результате пожара в дачном поселке в Подмосковье, сообщает МЧС России.

Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в садовом товариществе «Снегирь» в деревне Падиково под Истрой. Дом сдавался в аренду — в нем находился хостел. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, огонь мог распространиться от камина, из-за чего люди задохнулись от угарного газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.