Крупнейший игровой фестиваль региона пройдет в Азербайджане

1-2 июня этого года в Баку состоится крупнейший игровой фестиваль региона GameSummit Summer 2024. Одним из основных партнеров мероприятия является Агентство инноваций и цифрового развития. Ведущие мировые игровые студии, эксперты в данной области, а также любители игр и электронного спорта примут участие в фестивале.

На GameSummit Summer 2024 во второй раз будет проведен конкурс Indie Game Award среди азербайджанских разработчиков игр. Участники конкурса будут соревноваться в номинациях за положительное впечатление от игры, ее уникальность и качество визуальных эффектов. При оценке игр будут учитываться такие критерии, как общая развлекательная ценность, инновационность, креативность, художественное и эстетическое оформление игры. Оценивание будут проводить представители Ассоциации разработчиков игр Азербайджана, входящие в состав жюри.

İRİA активно поддерживает развитие игровых студий в нашей стране. Студии, получающие поддержку İRİA, представят на фестивале свои проекты в зоне инди-игр под названием Powered by IDDA. Примерно 10-15 студий покажут свои проекты в игровой зоне. Среди них преобладают игры в жанрах электронного спорта и инди-игр.

Мероприятие GameSummit Summer 2024 имеет исключительное значение для налаживания сотрудничества между азербайджанскими игровыми студиями и ведущими мировыми экспертами. Фестиваль создаст новые перспективы для расширения сотрудничества в будущем между игровыми студиями Азербайджана и других стран.