Китай предупредил Японию

Предостережения посла КНР в Японии У Цзянхао о «геенне огненной» для Токио в случае деструктивных действий в тайваньском вопросе являются искренними, законными и основанными на фактах. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Некоторые лица в Японии в последнее время регулярно предпринимают негативные шаги по вопросам, связанным с Тайванем, продолжая утверждать, что, если что-то происходит с островом, это касается и Японии. Подобные абсурдные и опасные заявления серьезно нарушают дух четырех политических документов между Китаем и Японией, а также обязательства, взятые на себя Японией. Соответствующее заявление посла У Цзянхао основано на фактах, является искренним, законным и необходимым», - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.