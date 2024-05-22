По данным ведомства, воздушная гавань Нижнекамска прекратила прием и отправку самолетов с 12:00 по московскому времени.

Второй аэропорт закрылся в Татарстане в четверг, 23 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

* * * 13:29

Приостановил работу аэропорт Казани, введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Там временно не принимают и не отправляют авиарейсы с 11:30 по московскому времени" - сказал он.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры, а также службы воздушной гавани принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить в регионе безопасность полетов.