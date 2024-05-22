Отдел информации 13:43

Накануне правоохранительные органы Армении арестовали оппозиционера, призывавшего занять здания правительства и парламента накануне «решающей акции», назначенной священником Багратом Галстаняном на 26 мая. Это Грачья Гевондян, сын певца Айка Гевондяна, известного как «Айко со Спитака». Следственный комитет опубликовал запись, принадлежащую, по их информации, Гевондяну, на которой последний разговаривает по телефону с неизвестным, заявляя, что «нет другого способа свергнуть Никола Пашиняна, кроме как напасть на здание правительства».

«Выход только один: войдем в правительство и займем его, войдем в Национальное собрание и займем его, войдем в здание полиции и займем его. Теперь я готов умереть, нести свою боль, если стреляют, пусть стреляют, лучше, если погибнет 10-20 человек, но сохраните свою страну», — говорит на записи голос Гевондяна. Следственный комитет утверждает, что Гевондян вступил в сговор с группой лиц, готовившихся к силовому захвату власти. Личности их не уточняются. Но сообщается, что они готовились реализовать свои планы по силовому захвату власти 26 мая. Адвокат Гевондяна подчеркивает, что запись была смонтирована, а слова вырваны из контекста. И утверждает, что у его подзащитного не было намерения захвата власти. «Люди вербуются, орудия преступления приобретаются, соглашения заключаются. Вы знаете, это общественные настроения, если мы так поступим, уверяю вас, нам придется арестовать и задержать более половины общества, потому что, какими бы радикальными они ни казались, это общественные настроения», — заявил в беседе с журналистами адвокат Александр Кочубаев.

В подготовленном Следственным комитетом примерно трехминутном видео есть кадры, на которых помимо Грачья Гевондяна можно увидеть также депутата блока «Армения» Левона Кочаряна. В органе предварительного следствия пояснили, что это дело не имеет отношения к сыну бывшего президента. Но почему тогда кадры включили в видео? «В целом по кадрам, взятым из интернета, мы определили, кто виден со стороны, а кто нет, к делу на данный момент это не имеет никакого отношения, по сути, но лиц рядом убрать нам не удалось из видеозаписи», — сказал пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян. Сам Кочарян убежден, что дело сфабриковано и этого бы не произошло, если бы он и Грачья Гевондян не были вместе на видео. Он утверждает, что «они пытаются дискредитировать движение и посеять страх среди людей перед предстоящей акцией». В четверг, 23 мая, стало известно, что Грачья Гевондян освобожден из зала судебных заседаний. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Эрик Алексанян. «Суд отклонил ходатайство следователя за отсутствием обоснованного подозрения. Грачья Гевондян освобожден из зала судебных заседаний», - отметил Алексанян.

Известно, что за нынешним движением, возглавляемым Багратом Галстаняном, стоят бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также другие реваншистско-пророссийские силы. Однако это движение в очень короткий срок «заглохло» и не смогло собрать вокруг себя необходимую для революции массу. Несмотря на это, Галстанян не собирается сдаваться и готовится к реваншу 26 мая. Правящие круги изначально заявляют, что один из планов оппозиции, «служащей другой стране» (то есть России), - захватить власть путем восстания и государственного переворота. По утверждениям источников, близких к правительству, сделанным в разное время, в Армении дислоцированы тысячи наемников «Вагнера» из России в штатском — они должны будут участвовать в попытке государственного переворота. Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что правоохранительные органы расследуют эти утверждения. Но вместе с тем добавил, что не считает их достоверными.