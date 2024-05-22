Экс-глава муниципалитета Ени Сураханы предстанет перед судом

Завершилось предварительное следствие по делу бывшего председателя муниципалитета Ени Сураханы Фикрета Гулиева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Новруза Керимова, подготовительное заседание назначено на 31 мая.

Согласно сообщению, в ходе следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что Фикрет Гулиев во время пребывания на должности в качестве взятки получал от различных лиц крупные суммы денег в обмен на выделение земельных участков, разрешение на проведение строительных работ и прочие противозаконные действия.

Фикрет Гулиев обвиняется по статьям 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки неоднократно и в крупном размере) УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное расследование по делу продолжается.