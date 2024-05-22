Еще одно европейское государство намерено признать Палестину

Правительство Португалии намерено признать Палестину в качестве государства, но стремится к достижению максимально широкого консенсуса среди стран-участниц Евросоюза. Об этом сообщает агентство Euractiv со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел.

Согласно его информации, Португалия хотела бы признать Палестину, но ждет достижения «максимально возможной поддержки» со стороны стран, которые входят в Европейский союз.

«Лиссабон занимает посредническую позицию в объединении по данному вопросу, поэтому ведет консультации с государствами, чтобы достичь наибольшего консенсуса и привести наибольшее количество стран к решению создания двух государств, это всего лишь момент времени», - отметил чиновник.



Ранее Норвегия, Испания и Ирландия официально признали Палестину государством, а Германия заявила о своей решимости пойти на это признание.