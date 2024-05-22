В Мешхеде хоронят президента Ибрагима Раиси видео; обновлено 17:07
Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси проходят в городе Мешхед.
В Мешхеде - втором по величине иранском городе - развесили огромные фотографии покойного президента, черные флаги и исламские религиозные символы.
В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам города Бирдженд, где проститься с президентом также вышли тысячи людей. По оценкам мэра Мешхеда, слова которого приводит агентство IRNA, всего на улицах города собралось около 3 млн человек.
В среду Хаменеи возглавил траурную процессию, преклонив колени перед останками восьми погибших мужчин и назвав разбившегося президента мучеником.
Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня. До этого обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбар.
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Тело погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси доставили в родной город Мешхед, где его похоронят, сообщает IRNA.
В аэропорт прибыли государственные и местные чиновники, а также жители города, которые кидают лепестки цветов во время шествия. Церемонии прощания с Раиси ранее прошли в нескольких городах.
Президента похоронят в мавзолее имама Резы вечером 23 мая.
Вертолет потерпел крушение 19 мая в лесу Дизмар. Утром следующего дня Тегеран официально подтвердил, что Раиси погиб при крушении. Спасатели нашли тела всех находившихся на борту. Полномочия Раиси перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохбару. Выборы в стране назначили на 28 июня.
May 23, 2024