Похороны погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси проходят в городе Мешхед.

В Мешхеде - втором по величине иранском городе - развесили огромные фотографии покойного президента, черные флаги и исламские религиозные символы.

В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам города Бирдженд, где проститься с президентом также вышли тысячи людей. По оценкам мэра Мешхеда, слова которого приводит агентство IRNA, всего на улицах города собралось около 3 млн человек.

В среду Хаменеи возглавил траурную процессию, преклонив колени перед останками восьми погибших мужчин и назвав разбившегося президента мучеником.

Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня. До этого обязанности главы государства будет временно исполнять первый вице-президент страны Мохаммад Мохбар.