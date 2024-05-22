В Центре DOST реализовали проект «Позаботься о мире»

15:22

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения представлен проект «Позаботься о мире», посвященный «Единству во имя зеленого мира». В мероприятии приняли участие правительственные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.

В рамках проекта участники ознакомились с выставкой, состоящей из около 50 изделий ручной работы, изготовленных гражданами из уязвимых групп населения из непригодных для использования продуктов, эко- и биоматериалов, являющимися бенефициарами дружественного Центра инклюзивного развития и творчества, и тренерами Центра. Участники мероприятия с интересом осмотрели образцы искусства в таких жанрах, как флористика, керамика, изобразительное искусство, витраж, художественная резьба.