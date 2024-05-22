В Центре DOST реализовали проект «Позаботься о мире»
В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения представлен проект «Позаботься о мире», посвященный «Единству во имя зеленого мира».
В мероприятии приняли участие правительственные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.
В рамках проекта участники ознакомились с выставкой, состоящей из около 50 изделий ручной работы, изготовленных гражданами из уязвимых групп населения из непригодных для использования продуктов, эко- и биоматериалов, являющимися бенефициарами дружественного Центра инклюзивного развития и творчества, и тренерами Центра. Участники мероприятия с интересом осмотрели образцы искусства в таких жанрах, как флористика, керамика, изобразительное искусство, витраж, художественная резьба.
Выступая на мероприятии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в сфере усиления социальной защиты уязвимых групп населения как одного из важных направлений социальной политики президента Ильхама Алиева предприняты важные шаги. Доведено до сведения, что ведется последовательная работа в сфере поддержки творческого потенциала людей, принадлежащих к данным группам.
Было отмечено, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, созданный по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, служит цели поддержки развития творческих способностей лиц с ограниченными возможностями, членов семей шехидов и людей из других уязвимых групп населения и их интеграции в общество. Бенефициары совершенствуют свои навыки в таких видах искусства, как танец, изобразительное искусство, гончарное дело, музыка, портняжное дело, ковроткачество, ткачество и вышивка, художественная резьба и т. д., принимая участие в соответствующих тренингах.