Посол ЕС в Армении Василис Марагос посетил КПП "Маргара" на границе с Турцией, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу КГД Армении.

Главу дипломатической миссии встретил председатель КГД Рустам Бадасян, после чего они осмотрели территорию и инфраструктуру пропускного пункта.

На КПП "Маргара" с нуля построены зал ожидания, ангар для досмотра, павильоны для оформления грузов, склад, автостоянки и другие инфраструктурные объекты, оснащенные современным оборудованием. Однако он пока не функционирует, ожидается решение об открытии границы.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, а граница закрыта с 1993 года. Однако в 2023 году стороны достигли договоренности об открытии границы к лету для граждан третьих стран, а также для лиц с диппаспортами.