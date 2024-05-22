Центробанк Турции сохранил ключевую ставку

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 23 мая, сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ Турции оставил ставку без изменений на втором заседании подряд. На заседании в марте он повысил ставку на 500 базисных пунктов после февральской паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.



Турецкая лира к 15:02 по бакинскому времени укрепилась на 0,1% - до 32,51 за доллар.