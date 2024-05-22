Москва о сближении Баку и Тегерана

Улучшение азербайджано-иранских отношений окажет положительный эффект в целом на ситуацию в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря. Об этом во время брифинга 23 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим большой потенциал в развитии региональных проектов между странами Южного Кавказа и их соседями. Такая логика, в частности, заложена в нашей работе по расширению международного транспортного коридора «Север-Юг». Мы настроены на продолжение тесного сотрудничества с Баку и Тегераном, в том числе в рамках диалогового формата Россия-Азербайджан-Иран, а также по линии консультативной региональной платформы «3+3».

Напомню, что в нее входят Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия. Убеждены, что региональные игроки должны сами искать решение имеющихся вызовов и проблем без вмешательства извне. Соответствующий позитивный опыт имеется, на него и надо опираться», – отметила она.