В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Там его оппонентом будет представитель Канады Шади Эльнаас.

Зелим Коцоев одержал блестящую победу над Жорже Фонсекой и вышел в финал!

Сегодня за медаль борется Зелим Коцоев. В весовой категории до 100 кг он уже победил корейца Джонгхун Вона, израильтянина Петра Пальчика, испанца Николоза Шеразадишвили и вышел в полуфинал, где сойдется с португальцем Жорже Фонсекой.

Зелим Коцоев является победителем чемпионата Европы-2023 в Монпелье и бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира в Дохе.

Напомним, на нынешнем чемпионате мира у Азербайджана уже есть историческое достижение: чемпионом мира удалось стать Хидаяту Гейдарову (73 кг). Это вторая такая победа в истории азербайджанского дзюдо. Первым азербайджанским чемпионом мира в 2013 году стал Эльхан Мамедов.