Москва угрожает Западу

Евросоюз в полной мере прочувствует ответные меры России в том случае, если доходы от российских активов будут переданы Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что у РФ имеется полный арсенал ответных политических и экономических мер в отношении недружественных стран.

"Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]", - сказала Захарова.