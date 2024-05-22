Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) приступило к реализации проектов по реорганизации дорожного движения. В целом с целью улучшения дорожного движения, устранения заторов и пробок в Баку поэтапно планируется реализовать 7 проектов.

На первоначальном этапе осуществляется реорганизация движения транспорта на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева. Работы направлены на устранение эффекта бутылочного горла и обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

Агентством наземного транспорта Азербайджана с этой целью проведен анализ дорожной инфраструктуры, а также транспортных потоков в этом районе. По итогам анализа подготовлен соответствующий проект, который представлен Транспортному координационному совету для согласования.

В рамках проекта, к реализации которого AYNA уже приступило, планируется организация регулируемого светофорами движения как по вспомогательному участку проспекта Бабека в направлении поселка Йени Гюнешли, так и по другим направлениям. Цель такой реорганизации – обеспечение очередности движения транспортных средств. Полукруг, разделяющий транспортные потоки, движущиеся по вспомогательной дороге проспекта Бабека в направлении улицы Микаила Алиева и центра города, будет ликвидирован и заменен единым кругом.

Кроме того, во всех направлениях организуют пешеходные переходы. На территории проведут и дорожную разметку.

В результате проведенной работы будут устранены пробки и заторы на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева, наблюдаемые не только в часы пик, но и в другое время суток. А на самом перекрестке будет обеспечено поочередное движение транспорта. Таким образом, повысится уровень безопасности пешеходов и водителей.