ЦАХАЛ ликвидировал главного «оружейника» «Хезболлы» видео
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Мухаммада Али Насера Фарана, ответственного за производство стратегического оружия и снабжение войск «Хезболлы» в Южном Ливане. Армейская пресс-служба опубликовала видео удара с воздуха по движущемуся автомобилю, в котором, как сообщается, находился высокопоставленный командир «Хезболлы».
May 23, 2024
По сведениям ЦАХАЛ, в зоне ответственности Фарана находилась террористическая инфраструктура в Южном Ливане, которую в течение последних месяцев атаковали израильские войска.