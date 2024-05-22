Гумпомощь идет в Газу через построенный американцами пирс
Гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа через построенный США пирс.
«Помощь идет. Правда, не теми темпами, которые нас бы устраивали, потому что мы всегда хотим больше», - заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
По оценкам Министерства обороны США, к вечеру среды было поставлено более 800 тонн помощи.
Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на вице-адмирала ВМС США Брэда Купера, что Соединенные Штаты надеются ежедневно доставлять через пирс около 500 тонн помощи, то есть примерно 90 грузовиков в день.