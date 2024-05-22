Чемпионат Европы в Будапеште: Азербайджан в четырех финалах

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште стартовали соревнования взрослых гимнасток. Азербайджанские спортсменки выйдут на ковер после 18:30 по бакинскому времени. Нашу страну представят Зохра Агамирова, Камилла Сейидзаде и Илона Зейналова.

Сегодня участницы выступают с обручем и мячом. Завтра пройдет квалификация с булавами и лентой. По итогам двух дней соревнований определятся 24 финалистки многоборья, а также станут известны восьмерки гимнасток, попавших в отдельные финалы.

Также сегодня состоятся отдельные финалы у юниорок. Азербайджан будет представлен в каждом из финалов. За медали поборются Илаха Бахадирова (мяч, в квалификации заняла 3-е место), Шамс Агагусейнова (лента, 4-е место в квалификации), Говхар Ибрагимова (обруч, 6-е место) и Фидан Гурбанлы (булавы, 7-е место).

Напомним, вчера в командном первенстве юниорская сборная Азербайджана завоевала бронзовые медали, уступив в соревновании с участием 36 стран лишь Румынии и Израилю.