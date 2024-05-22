NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla

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В своем постоянном стремлении к содействию образовательному и профессиональному росту NEQSOL Holding недавно провел развивающий тренинг по коммуникативным навыкам для участников стипендиальной программы Parla в рамках их пути к развитию. Инициатива Parla, осуществляемая в сотрудничестве с Фондом развития образования, направлена на поддержку и развитие студенток различных университетов Азербайджана путем подготовки к профессиональной карьере. В прошлом году из числа 674 кандидаток были отобраны 50 студенток, получивших стипендию по программе Parla в соответствии с критериями, совместно установленными партнерами.

Состоялась тренировочная сессия по развитию коммуникативных навыков под руководством внутреннего инструктора, которая сосредоточилась на улучшении навыков общения, включая аспекты эмоционального интеллекта, лидерства и эффективных коммуникационных практик. Эти навыки необходимы как для личного, так и для профессионального развития, обеспечивая студенток необходимыми инструментами для успешной карьеры и дальнейших достижений. Отзывы на последнюю тренировочную сессию были исключительно положительными, многие студенты оценили упор на развитие мягких навыков. «Полученные идеи и знания из этой сессии по эмоциональному интеллекту и лидерству значительно помогут нам в достижении наших академических и профессиональных целей, – прокомментировала одна из студенток. – Приятно осознавать, что у нас такая надежная поддержка на протяжении всего нашего образовательного пути».