Участники мероприятия сначала посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, почтили светлую память великого лидера и возложили цветы к могиле.

На открытии мероприятия, состоявшегося в Центре Гейдара Алиева, гостям были представлены книги «Книга резюме», учебник «Зеленая экономика», «Зеленая экономика и устойчивое развитие» и «Зеленая и трансформационная экономика в тюркском мире: дорожная карта перехода», опубликованная UNEC в рамках конференции. Участники также были проинформированы о книге Sustainable Development and Green Innovation: Managing risk through interdisciplinary approaches and policy strategies, которая будет издана в результате сотрудничества UNEC и издательства EMERALD.

Приветствуя участников на официальном открытии, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов сообщил, что в международной конференции примут участие 374 исследователя из 39 стран, а на 42 сессиях будут представлены 245 научных работ. В своем выступлении А.Мурадов рассказал о целях и задачах Стратегии развития UNEC: «Наша стратегическая цель – к 2030 году превратить UNEC в исследовательский университет. Большинство целей связаны с научными исследованиями». Ректор также довел до внимания участников метрические показатели научной деятельности UNEC и достигнутые результаты. По его словам, 97 процентов научных работ индексируются в базе данных Scopus, 99 процентов количества ссылок, 99 процентов научных работ с зарубежными авторами, 90 процентов научных работ индексируются в базе данных Web of Science, 93 процента количества ссылок, 87 процентов научных работ с зарубежными авторами. Это приходится на долю 2014-2024 годов. А.Мурадов подчеркнул, что согласно рейтингу университетов мира Scimago, UNEC в 2023 году занял 1-е место в Азербайджане. Он отметил, что UNEC является лидером в стране по количеству статей, опубликованных в журналах с квартилью Q1.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев сообщил, что конференция ISCEMR, ежегодно проводимая UNEC, дала импульс развитию образования и науки в стране. Оценив возрастающую динамику научной деятельности в UNEC, министр отметил, что UNEC особенно отличается количеством молодых людей, обучающихся за рубежом по Государственной программе. Э.Амруллаев также затронул вопрос финансирования научных исследований: «За последние несколько лет в научно-исследовательской работе ряда наших вузов наблюдаются количественные и качественные изменения. Если мы хотим, чтобы высшие учебные заведения проводили больше научных исследований, необходимо пересмотреть форму финансирования исследований». Подчеркнув, что необходимо внести радикальные изменения в докторантуру, министр отметил необходимость создания кредитных программ в этом направлении.

Глава Антимонопольного ведомства Турции Бирол Кюле рассказал о важности сотрудничества между странами для обеспечения стабильности экономик. Он констатировал, что в целях обеспечения конкуренции в стране реализованы успешные работы и проекты, и сказал, что будет создана общая основа для устойчивого развития обеих стран.

Координатор образовательных и экологических проектов ООРР Симузер Фараджзаде рассказала о проделанной работе по снижению негативных последствий изменения климата, созданию качественной окружающей среды, трансформации в зеленую экономику и других направлениях в этой сфере.

После вступительных речей выступающим были вручены плакетки. Конференция продолжилась панельными сессиями на тему «Устойчивое развитие в университетах Азербайджана: возобновляемые источники энергии и климат», «Направление в будущее: инновации в финансировании изменения климата для устойчивого будущего».

24 мая в рамках конференции будут проведены интересные дискуссии по темам «Использование возобновляемых источников энергии и зеленый и устойчивый глобальный экономический прогресс в университетах Азербайджана на фоне изменения климата», «Совместная конкуренция на пути к устойчивому развитию: основные направления и вызовы», «Роль частных инициатив в переходе к зеленой экономике и технологиям» и «Зеленая и круговая экономика в тюркском мире: дорожная карта перехода».

Следует отметить, что конференция включает в себя такие темы, как зеленая экономика, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, климатическое финансирование и др. К докладу было принято 245 научных работ по актуальным темам. Книга, которая будет подготовлена на основе исследовательской работы, будет проиндексирована во многих престижных академических базах мира.

В панельных дискуссиях, которые пройдут в Центре Гейдара Алиева в рамках конференции, примут участие 28 спикеров, эксперты международных организаций и зарубежных университетов, а также руководители местных и зарубежных организаций государственного и частного сектора, 17 из которых представители зарубежных стран.

26 мая при поддержке Национальных объединений муниципалитетов Азербайджана в рамках конференции, проводимой при генеральном спонсорстве Pasha Holding, состоится акция по посадке деревьев. В рамках акции участниками конференции планируется посадить более 300 деревьев в соответствии с климатическими условиями.

Прямая трансляция конференции будет проводиться на официальной странице facebook UNEC.