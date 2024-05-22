В Израиле предложили признать Каталонию и Страну Басков

Израильский депутат Шарен Хаскель от партии «Новая надежда» написала обращение к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и главе МИД Исраэлю Кацу, сообщают «Детали».

В письме она предложила признать независимость Каталонии, Страны Басков, Галисии, Андалусии, Арагона, Канарских и Балеарских островов.

«Испания не может говорить об обязанности международного сообщества удовлетворить требование народа, требующего независимости, обладающего уникальной культурой, языком и характеристиками, и при этом игнорировать требования о независимости своих народов», — пояснила Хаскель.

Ранее Норвегия, Испания и Ирландия официально признали Палестину государством, а Германия и Португалия заявили о решимости пойти на это признание.