В Киранце Тавушской области Армении владельцы двух домов и ряда небольших объектов недвижимости и земельных участков, оказавшихся на территории Азербайджана после делимитации, обратились за компенсацией и уже получили её, пишут армянские СМИ.

Завтра пограничники Армении и Азербайджана встанут вдоль границы в районе Киранца. Поэтому некоторые жители решили вывезти из своих построек пригодный для дальнейшего использования стройматериал. В сети также появились кадры, на которых один из жителей Киранца, являющийся владельцем незаконной хижины в этом районе, сжигает дрова и забор.

Как отмечают проправительственные армянские телеграм-каналы, кадры опубликованы по заказу архиепископа Баграта Галстаняна, дабы создать "эмоциальный фон" для его митинга.