Европа спешит на помощь Украине обновлено 18:29
Союзники, среди которых Нидерланды, приобретут для Украины дополнительное оборудование военного назначения стоимостью 175 млн евро, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Министр отметила, что Украине нужно больше ресурсов для обороны от атак с воздуха и для обороны в море.
"Поэтому Международный фонд по поддержке Украины (IFU) анонсировал закупку материалов стоимостью 175 млн евро, которую софинансируют Нидерланды", – указала Оллонгрен.
International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.
На страницах правительства Великобритании и Минобороны пока не публиковали деталей относительно новой помощи через этот механизм, анонсированной Оллонгрен.
*** 18:08
Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 млн фунтов стерлингов (190,9 млн долларов США). Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шэппса.
"Пакет военной помощи на 150 млн фунтов направляется в Украину для усиления воздушной и морской обороны", - говорится в сообщении.
В него войдут радиолокаторы ПВО, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 70 миллионов фунтов, пишет Sun.
Помимо этого, пакет помощи будет включать небольшие лодки, разведывательные БПЛА и беспилотные надводные аппараты на 80 миллионов фунтов, сообщает газета.
Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники по состоянию на март вложили около 900 млн фунтов. Фонд объединяет Британию и ряд ее партнеров, таких как Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды.