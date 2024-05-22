Министр отметила, что Украине нужно больше ресурсов для обороны от атак с воздуха и для обороны в море.

"Поэтому Международный фонд по поддержке Украины (IFU) анонсировал закупку материалов стоимостью 175 млн евро, которую софинансируют Нидерланды", – указала Оллонгрен.

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.

На страницах правительства Великобритании и Минобороны пока не публиковали деталей относительно новой помощи через этот механизм, анонсированной Оллонгрен.